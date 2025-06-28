Израиль заявил о ликвидации одного из основателей «Хамаса»

Армия обороны Израиля сообщила, что ликвидирован один из видных деятелей «Хамаса» в Газе Хакам Мухаммад Исса аль-Исса. В ЦАХАЛе утверждает, что он играл важную роль в планировании атаки палестинского движения на Израиль 7 октября 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Israel Defense Forces Фото: Israel Defense Forces

Хакам Мухаммад Исса аль-Исса занимал должность начальника штаба в военном крыле палестинского движения, следует из сообщения израильской армии. Также он руководил нападениями на израильских гражданских лиц и военнослужащих, действующих в секторе Газа, считают в ЦАХАЛе.

«Армия обороны Израиля продолжит действовать решительно, чтобы найти и уничтожить всех террористов из различных террористических организаций, принимавших участие в кровавой бойне 7 октября»,— отмечается в пресс-релизе.

По оценкам Минздрава Газы, после начала конфликта «Хамаса» и Израиля погибли более 56 тыс. палестинцев. В еврейском государстве в результате атак со стороны «Хамаса» погибли более тысячи человек. По информации Israel Hayom, администрация США оказывает дипломатическое давление на власти Израиля с требованием завершить боевые действия в секторе Газа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль выглядывает из окопа».

Елизавета Шмакова