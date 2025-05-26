Прокуратура нашла нарушения в переводе земель в Сысерти под мусорный полигон

Прокуратура нашла нарушения в процессе перевода сельскохозяйственных земель под Сысертью в территорию для мусорного полигона. Соответствующий ответ опубликовали местные активисты в группе «Щит малой Родины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно выводам надзорного ведомства, значительная часть территории не соответствует требованиям для земель, предназначенных дял размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), а в региональной программе не хватает перечня мероприятий, необходимых для подготовки этих земель.

В ответе прокуратуры указано, что ведомство направило протест, в результате которого минЖКХ внесет изменения в региональную программу.

Напомним, на территории Сысертского муниципального округа планируют построить мусоросортировочный комплекс мощностью 700 тыс. т к 2027 году. В 2023 году на общественных слушаниях местные жители большинством голосов отклонили проект генерального плана, который предполагает строительство мусорного полигона большинством голосов, однако в июне 2024 года он все же был принят.

Жители Сысерти четыре раза инициировали проведение местного референдума по вопросу строительства полигона. С четвертой попытки территориальная избирательная комиссия (ТИК) не зафиксировала нарушений в собранных активистами документах и передала их на рассмотрение депутатам местной думы. Они, в свою очередь, отказали в проведении референдума.

Анна Капустина