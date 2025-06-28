За ночь силы ПВО сбили 31 беспилотник

Минобороны России заявило, что с 23:30 мск 27 июня до 6:45 мск 28 июня силы ПВО уничтожили 31 беспилотник. Девять из них сбито над Крымом, шесть — над Брянской областью, по пять — над Смоленской областью и акваторией Черного моря, еще два — над акваторией Азовского моря. По одному БПЛА уничтожено над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.

Об угрозе атаки БПЛА сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Аналогичное предупреждение действует в Липецкой области.