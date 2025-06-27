Главу Колпинского района Санкт-Петербурга отправили под домашний арест

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга избрал главе администрации района Юлии Логвиненко меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Юлию Логвиненко обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Она будет находиться под домашним арестом до 24 августа. По тому же делу проходят глава администрации муниципального образования Колпино Дмитрий Кохно и Олег Лапотко, которого следствие считает посредником. Они оба заключены под стражу до 25 августа. Их обвинили по статье о посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, с декабря 2024 по июнь 2025 года Юлия Логвиненко и Дмитрий Кохно через посредника получили не менее 9,2 млн руб. от гендиректора компании, занимавшейся благоустройством в Колпино. Взамен они обеспечивали общее покровительство коммерческой деятельности и содействие в заключении госконтрактов на выполнение работ.

Деньги были изъяты у Юлии Логвиненко в рабочем кабинете, у Дмитрия Кохно — по месту жительства. В Следственном комитете России сообщили, что обвиняемые на допросе полностью признали свою вину.

Елизавета Шмакова