Главу Колпинского района Санкт-Петербурга обвинили в получении взятки

Главе администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлии Логвиненко и главе администрации муниципального образования Колпино Дмитрию Кохно предъявлено обвинение в получении взятки. Как сообщило управление СКР, фигуранты дела были задержаны, а денежные средства изъяты, несмотря на попытку Кохно избавиться от своей части — он выбросил ее в окно во время обыска.

По данным следствия, с декабря 2024 года по июнь 2025 года господа Логвиненко и Кохно через посредника получили не менее 9,2 млн руб. от генерального директора компании, занимавшейся благоустройством в Колпино. Взамен они обеспечивали общее покровительство коммерческой деятельности и содействие в заключении госконтрактов на выполнение работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как уточняется, деньги были изъяты у Логвиненко в рабочем кабинете, у Кохно — по месту жительства. В СК сообщили, что оба обвиняемых на допросе полностью признали свою вину. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.