Европарламент разрешил Финляндии закрыть границу с Россией

Европарламент поддержал решение Европейской комиссии, разрешив Финляндии закрыть границу с Россией. Финляндия, согласно Шенгенскому кодексу, имеет право закрыть определенные пункты на внешней границе для защиты национальной безопасности и общественного порядка, сообщает портал Yle.

Глава отдела коммуникаций Европарламента Алессио Инкорвайя отметил, что эта мера оправдана исключительными обстоятельствами, хотя и влияет на право граждан ЕС на свободное передвижение.

Рассмотрение вопроса началось после петиции гражданина Финляндии и общественной организации «Александровское общество». Заявители утверждали, что решение финских властей нарушает законодательство ЕС и негативно влияет на семьи с российскими связями и экономику восточных регионов.

В 2023–2024 годах Финляндия несколько раз закрывала все восемь пассажирских переходов на восточной границе, объясняя это организованным российской стороной массовым пропуском мигрантов из третьих стран.