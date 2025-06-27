Под Воронежем старшину полиции задержали по подозрению в поджоге энергообъектов

Сотрудника транспортной полиции задержали сегодня утром в Борисоглебске Воронежской области. Его заподозрили в поджоге объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в региональном главке МВД, не раскрывая имя задержанного.

По предварительным данным, телефонные мошенники убедили старшину полиции перевести им 800 тыс. руб. В обмен на возврат средств его вынудили поджечь энергообъекты.

Сотрудника транспортной полиции планируют уволить по отрицательным основаниям, а также привлечь к ответственности. В ГУ МВД по региону устанавливают обстоятельства происшествий.

В региональном СКР добавили, что задержан сотрудник Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте. В отношении него возбуждено уголовное дело о диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Следователи планируют в ближайшее время предъявить обвинение, а также — ходатайствовать об избрании полицейскому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Алина Морозова