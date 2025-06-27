Коллективное затронет личное

Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков НХЛ заранее договорились о продлении на четыре года истекающего после окончания следующего сезона Коллективного соглашения (CBA), регулирующего их взаимоотношения и фактически весь бизнес лиги. Новое будет отражать бурный рост рынка, позволяющий довольно существенно поднимать и потолок зарплат, то есть, по сути, доходы игроков. Однако в него внесут и некоторые дополнения, призванные исключить трюки с обходом потолка вроде неоправданного применения такого инструмента, как LTIR, список «долгосрочно травмированных».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters

О том, что в ближайшее время Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков НХЛ заключат очередное Коллективное соглашение, которое потом должно будет пройти процесс ратификации, сообщили Daily Faceoff, ESPN и целый ряд других медиаресурсов. Формально речь идет о четырехлетней пролонгации нынешнего CBA. Срок его действия истекает в сентябре будущего года.

Но на самом деле эксперты предпочитают говорить именно о новом соглашении, определяющем основные параметры хоккейного бизнеса и правила игры в сегменте, поскольку в нем достаточно много серьезных изменений в сравнении с текущим.

Все они отражают реалии современного состояния рынка — и прежде всего его бурный рост. Понесшая во время пандемии коронавируса огромные финансовые потери (они составили не менее $1 млрд) НХЛ успешно преодолела кризис и наращивает доходы бурными темпами. В текущем году они должны достигнуть отметки $7 млрд. В CBA предусмотрено их разделение между владельцами 32 клубов и игроками в пропорции «50 на 50».

В новом соглашении будет зафиксирован обещанный главой НХЛ Гэри Беттменом в начале года и напрямую связанный с повышением доходов подъем жесткого потолка зарплат — предельно допустимой суммы трат на оплату контрактов хоккеистов в сезоне, то есть, по существу, их доходов.

Потолок с нынешних $88 млн вырастет в конце концов до $113 млн.

Это прекрасная новость как для хоккеистов, так и для клубных менеджеров, которым тренд облегчит комплектование составов. Но есть в CBA и пункты, жизнь им немного усложняющие.

Например, НХЛ и ее профсоюз решили увеличить количество игр в регулярном чемпионате — с 82 до 84 для каждого клуба — за счет сокращения предсезонных матчей.

Кроме того, на год сокращается максимальная продолжительность личных контрактов игроков: до семи лет — для тех, кто продлевает договор с командой, до шести — для тех, кто подписывает его в статусе свободного агента.

Также CBA запрещает отложенные контрактные выплаты, осуществлявшиеся в некоторых случаях уже после истечения срока действия договора игрока, чтобы снизить нагрузку на платежную ведомость в период его выступлений за клуб.

Но самый, может быть, интересный пункт касается ликвидации так называемого LTIR, списка «долгосрочно травмированных». Этот инструмент, на первый взгляд похожий на второстепенный, внезапно превратился в чрезвычайно важный в руках опытных менеджеров.

Попадая в список, хоккеисты обязаны пропустить (предполагается, что проходя лечение) как минимум 10 матчей регулярного чемпионата и 24 дня.

При этом их зарплата из платежной ведомости на период отсутствия исключается.

Ключевой нюанс заключается в том, что в play-off потолок зарплат не действует, а следовательно, игроки из LTIR могут выходить на лед в решающих играх, даже если имеет место превышение.

В Америке давно поняли, что список «долгосрочно травмированных» стал просто «дырой» в регламенте, способом обходить потолок. Ни один из прошедших сезонов не обходился без его спорного применения, принесшего результат. Так, в 2021 году россиянин Никита Кучеров, пропустив весь регулярный чемпионат, внес огромный вклад в победу в play-off «Тампа-Бей Лайтнинг». В 2024 году одним из лидеров взявшего Кубок Стэнли «Флорида Пантерс» был долго находившийся в LTIR Мэттью Ткачак. А в июне ESPN рассказал о расследовании, инициированном НХЛ в отношении «Эдмонтон Ойлерс», во второй раз подряд уступившего «Флориде» в финальной серии. В play-off он интегрировал в состав не игравшего в регулярном первенстве якобы из-за травм форварда Эвандера Кейна, с пятимиллионным контрактом которого канадскому клубу было бы непросто вписаться в потолок.

Алексей Доспехов