Campari продает Cinzano за €100 млн

26 июня итальянский производитель алкогольных напитков Campari объявил о продаже известного бренда вермута Cinzano, а также бренда граппы Frattina. Их за €100 млн купит другой итальянский производитель алкоголя Caffo Group 1915.

Генеральный директор Campari Саймон Хант, занявший должность в январе, заявил, что эта продажа — «важный шаг в стратегии оптимизации портфеля», в результате чего компания собирается сфокусироваться на своих основных брендах. Сделку планируется закрыть к концу года.

Еще в феврале Campari сообщала о планах реструктуризации для улучшения своего финансового состояния. По итогам 2024 года чистая прибыль компании снизилась на 39%, составив €202 млн. Кроме того, у компании сохраняется значительная задолженность в размере €2,4 млрд, связанная в числе прочего с покупкой Courvoisier за $1,2 млрд в 2023 году.

В целом среди брендов, принадлежащих компании,— аперитивы Campari, Aperol и Cynar, коньяк Courvoisier, водка SKYY, виски Wild Turkey, ликер Grand Marnier и др. На Cinzano и Frattina в прошлом году приходилось около 2% продаж Campari. Компания купила Cinzano — вермут, который производят в Италии с 1757 года — в 1999-м, граппу Frattina она приобрела в 2014 году. Caffo Group 1915 производит ликеры, граппу и другие алкогольные напитки, в числе ее брендов Vecchio Amaro del Capo и Santa Maria al Monte.

Яна Рождественская