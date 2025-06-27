На создание двух керамических предприятий в Чувашии выделят 5 млрд рублей

На создание двух предприятий по производству керамики на территории Чувашской Республики планируют инвестировать до 5 млрд руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил генеральный директор ООО «Стройкерамика» Артур Хуснутдинов.

Основным проектом выступает кирпичный завод, мощность которого — до 40 млн единиц кирпича в год. Сейчас проект находится на стадии проектирования, а его открытие планируется в течение 5 лет.

Вторым проектом станет производство трипела.

Влас Северин