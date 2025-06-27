Орбан рассказал о «народном гневе» из-за позиции Венгрии по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что ему пришлось проделать на саммите Евросоюза в Брюсселе чрезвычайно тяжелую работу, объясняя лидерам других стран, почему он не может поддержать прием Украины в сообщество. Он подтвердил, что заблокировал совместное заявление в поддержку Украины, которое могло бы стать началом переговоров о членстве Украины в ЕС.

В интервью YouTube-каналу Patriota Виктор Орбан отметил, что венгерская позиция была встречена «с явным неодобрением». По его словам, когда он заявил, что Венгрия не согласится начать переговоры с украинцами по «фундаментальным и стратегическим причинам, его «чуть не захлестнул народный гнев», передает ТАСС.

Виктор Орбан подчеркнул, что его уверенность в позиции Венгрии подкрепляют результаты референдума, проведенного в стране по вопросу вступления Украины в ЕС. В голосовании приняли участие более 2 млн человек, из которых 95% высказались против поспешного присоединения Украины к сообществу. Премьер-министр отметил, что будет руководствоваться этими результатами в переговорах с другими лидерами.