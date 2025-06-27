Доски, камни и любовь

Иногда кажется, что «новая “Маска”» по какой-то причине очень хочет казаться не золотой, а невидимой. Церемония проводится не в Москве (и сколько ни говори про важность региональной повестки, это объективно снижает внимание), а вручают награды через несколько недель после окончания конкурсных показов, которые и без того были неполными,— конечно, это сбрасывает напряжение интриги почти до нуля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ХХХI церемония вручения театральной премии «Золотая Маска» за лучшие спектакли сезона прошла в этом году в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ ХХХI церемония вручения театральной премии «Золотая Маска» за лучшие спектакли сезона прошла в этом году в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В пандан скромникам-организаторам выступило и жюри. При нынешнем развитии блого- и инфосферы все знают: неизвестных шедевров не бывает, все сколько-нибудь ценное оказывается замеченным и описанным задолго до того, как провернется механизм «масочной» номинации.

Возможно, спектакль никогда не фигурировавшего в сколько-нибудь авторитетных рейтингах Владимирского драмтеатра «Черные доски» в постановке режиссера Владимира Кузнецова оказался исключением из правила (названы лучшими не только спектакль, но и режиссер,— то есть это абсолютный победитель).

Но при взгляде на список лауреатов в драматических номинациях нынешней премии гораздо заметнее то, что проигнорированы все большие имена и все знаменитые, прежде всего — столичные, театральные институции.

Лучшей в малой форме стала постановка «Любой ценой» Свердловского театра драмы. Лучшие актеры обнаружились в Челябинском молодежном театре (Ольга Телякова) и Русском драматическом театре Удмуртии (Юрий Малашин). Москва довольствовалась премиями за световое оформление и костюмы («Божественная комедия. Вариации» Мастерской Петра Фоменко) и обеими ролями второго плана вкупе с оформлением («Соборяне» Русского концертного агентства — тоже глубоко почвеннические, как и «Черные доски»). Так что стремление щелкнуть по носу столичные театральные элиты налицо. Другое дело, что адресаты этого щелчка, скорее всего, его даже не заметят.

В балетном конкурсе этого года тоже отсутствовали все традиционные лидеры, как столичные, так и региональные.

По мнению экспертов, лучшими в сезоне 2023/24 года стали спектакли ростовского, башкирского и якутского театров, к которым добавился петербургский Театр балета имени Леонида Якобсона. Победили якуты со своим «Сияющим камнем» — свежесочиненной легендой про появление алмазов в Якутии. Лучшей балериной признали Марию Кузьмину за роль девушки-алмаза. Лучшую мужскую роль исполнил Сергей Бикбулатов из Башкирского театра оперы и балета — композитора Рахманинова в одноименном балете Олега Габышева. Лучшим хореографом назван многократный лауреат «Маски» Вячеслав Самодуров за балет «598 тактов», поставленный на музыку Баха в петербургском Балете Якобсона. Два современных проекта, произведенных малоизвестными Инновационным театром балета из Калуги и московским продюсерским центром «Театромания», «Масок» не получили. За музыку балета «Пиковая дама. Балет» награжден композитор Юрий Карсавин, но саму постановку Нижегородского театра оперы и балета на премию не номинировали.

Хотя оперный сезон 2023/24 года выдался довольно скудным, но как раз в соответствующем разделе перечня номинантов были заявлены, хотя и крайне избирательно, работы статусных московских театров (Музтеатр им. Станиславского и Немировича-Данченко с «Не только любовь» Родиона Щедрина и «Геликон-опера» с «Мадам Баттерфляй»). Добрался до шорт-листа и хотя бы один привычный для прошлых лет региональный тяжеловес — Пермская опера («Похождения повесы»).

Спектакль Евгения Писарева в Музтеатре взял в результате главные оперные награды («Лучший спектакль» и «Лучшая работа режиссера»); Дмитрий Бертман получил за «Мадам Баттерфляй» утешительный спецприз.

Из региональных же номинантов повезло не Перми, а Башкирскому театру оперы и балета, выдвинутому на премию с местным специалитетом — оперой Салавата Низамутдинова «В ночь лунного затмения». Самим этим выдвижением теперешняя «Маска» никакой революции не сделала: спектакли Башкирской оперы (в том числе с экзотическим национальным колоритом) не один раз номинировались и раньше. Но еще никогда им не устраивали такого показательного триумфа — лучшая работа дирижера (Валерий Платонов), лучшие женская и мужская роли (Любовь Буторина и Василий Ефимов), лучшие работы художника-постановщика и художника по костюмам (Екатерина Малинина). И это последняя «Маска», где награды вручались во всех этих частных номинациях — со следующего года премировать будут исключительно сами спектакли без подробностей.