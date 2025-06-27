Доски, камни и любовь
В Казани раздали «Золотые маски»
Иногда кажется, что «новая “Маска”» по какой-то причине очень хочет казаться не золотой, а невидимой. Церемония проводится не в Москве (и сколько ни говори про важность региональной повестки, это объективно снижает внимание), а вручают награды через несколько недель после окончания конкурсных показов, которые и без того были неполными,— конечно, это сбрасывает напряжение интриги почти до нуля.
ХХХI церемония вручения театральной премии «Золотая Маска» за лучшие спектакли сезона прошла в этом году в Казани
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В пандан скромникам-организаторам выступило и жюри. При нынешнем развитии блого- и инфосферы все знают: неизвестных шедевров не бывает, все сколько-нибудь ценное оказывается замеченным и описанным задолго до того, как провернется механизм «масочной» номинации.
Возможно, спектакль никогда не фигурировавшего в сколько-нибудь авторитетных рейтингах Владимирского драмтеатра «Черные доски» в постановке режиссера Владимира Кузнецова оказался исключением из правила (названы лучшими не только спектакль, но и режиссер,— то есть это абсолютный победитель).
Но при взгляде на список лауреатов в драматических номинациях нынешней премии гораздо заметнее то, что проигнорированы все большие имена и все знаменитые, прежде всего — столичные, театральные институции.
Лучшей в малой форме стала постановка «Любой ценой» Свердловского театра драмы. Лучшие актеры обнаружились в Челябинском молодежном театре (Ольга Телякова) и Русском драматическом театре Удмуртии (Юрий Малашин). Москва довольствовалась премиями за световое оформление и костюмы («Божественная комедия. Вариации» Мастерской Петра Фоменко) и обеими ролями второго плана вкупе с оформлением («Соборяне» Русского концертного агентства — тоже глубоко почвеннические, как и «Черные доски»). Так что стремление щелкнуть по носу столичные театральные элиты налицо. Другое дело, что адресаты этого щелчка, скорее всего, его даже не заметят.
В балетном конкурсе этого года тоже отсутствовали все традиционные лидеры, как столичные, так и региональные.
По мнению экспертов, лучшими в сезоне 2023/24 года стали спектакли ростовского, башкирского и якутского театров, к которым добавился петербургский Театр балета имени Леонида Якобсона. Победили якуты со своим «Сияющим камнем» — свежесочиненной легендой про появление алмазов в Якутии. Лучшей балериной признали Марию Кузьмину за роль девушки-алмаза. Лучшую мужскую роль исполнил Сергей Бикбулатов из Башкирского театра оперы и балета — композитора Рахманинова в одноименном балете Олега Габышева. Лучшим хореографом назван многократный лауреат «Маски» Вячеслав Самодуров за балет «598 тактов», поставленный на музыку Баха в петербургском Балете Якобсона. Два современных проекта, произведенных малоизвестными Инновационным театром балета из Калуги и московским продюсерским центром «Театромания», «Масок» не получили. За музыку балета «Пиковая дама. Балет» награжден композитор Юрий Карсавин, но саму постановку Нижегородского театра оперы и балета на премию не номинировали.
Хотя оперный сезон 2023/24 года выдался довольно скудным, но как раз в соответствующем разделе перечня номинантов были заявлены, хотя и крайне избирательно, работы статусных московских театров (Музтеатр им. Станиславского и Немировича-Данченко с «Не только любовь» Родиона Щедрина и «Геликон-опера» с «Мадам Баттерфляй»). Добрался до шорт-листа и хотя бы один привычный для прошлых лет региональный тяжеловес — Пермская опера («Похождения повесы»).
Спектакль Евгения Писарева в Музтеатре взял в результате главные оперные награды («Лучший спектакль» и «Лучшая работа режиссера»); Дмитрий Бертман получил за «Мадам Баттерфляй» утешительный спецприз.
Из региональных же номинантов повезло не Перми, а Башкирскому театру оперы и балета, выдвинутому на премию с местным специалитетом — оперой Салавата Низамутдинова «В ночь лунного затмения». Самим этим выдвижением теперешняя «Маска» никакой революции не сделала: спектакли Башкирской оперы (в том числе с экзотическим национальным колоритом) не один раз номинировались и раньше. Но еще никогда им не устраивали такого показательного триумфа — лучшая работа дирижера (Валерий Платонов), лучшие женская и мужская роли (Любовь Буторина и Василий Ефимов), лучшие работы художника-постановщика и художника по костюмам (Екатерина Малинина). И это последняя «Маска», где награды вручались во всех этих частных номинациях — со следующего года премировать будут исключительно сами спектакли без подробностей.