В Ярославле «Белояр» будет работать на внутригородском маршруте

В Ярославле катамаран-электроход «Белояр» впервые будет работать на внутригородском маршруте Речной вокзал — Толга — Речной вокзал. Тариф за разовую поездку на 2025 год установлен в размере 350 руб., сообщили в профильном министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Тариф установлен в льготном размере: областной бюджет компенсирует перевозчику часть затрат. Осуществлением перевозок занимается АО «Водоходъ. Пассажирский Порт».

В 2023 году электрокатамаран для пассажирских перевозок «Looker 1100H» спустили на воду в Ярославле. В мае 2024 года судно вышло на прогулочные и экскурсионные рейсы, стоимость которых в настоящее время начинается от 1,2 тыс. руб.

Алла Чижова