Дилерская сеть Dongfeng в Санкт-Петербурге сократилась с семи до трех автосалонов

К началу лета текущего года в Петербурге осталось лишь три дилерских центра китайского автомобильного бренда Dongfeng. Два года назад у марки в городе было семь дилерских контрактов, а в конце прошлого года — пять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как отмечают эксперты авторынка, Dongfeng является одним из немногих брендов в Петербурге, кто по итогам пяти месяцев 2025 года демонстрирует рост продаж: 33% по сравнению с январем-маем прошлого года. В то же время количество проданных автомобилей за этот период составляет чуть более 100 единиц. Основной объем реализации Dongfeng в городе в текущем году пришелся на апрель-май — около 70%, уточняет Telegram-канал AutoRun SPb.

Не так давно Dongfeng презентовал два новых кроссовера для российского рынка — Huge и Mage. Теперь у этой марки будет восемь моделей авто, включая линейку DFSK. По состоянию на конец июня в наличии у петербургских дилеров 20 автомобилей Dongfeng.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что дилеры китайского бренда Changan в Петербурге начали продавать машины этой марки на маркетплейсе.

Андрей Цедрик