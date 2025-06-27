Белый дом хочет сократить программы по расследованию военных преступлений

Администрация Белого дома предложила прекратить финансирование почти двух десятков программ, занимающихся расследованием военных преступлений и привлечением к ответственности за них по всему миру. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и документы.

В список попали проекты, работающие в Мьянме, Сирии, а также над расследованиями действий России на Украине.

Рекомендация Бюро управления и бюджета, выпущенная 25 июня, не является окончательным решением. Госдепартамент США во главе с Марко Рубио имеет право подать апелляцию и представить свои аргументы в пользу сохранения тех или иных программ до 11 июля. Однако, как отмечают три американских чиновника, ожидать, что господин Рубио будет отстаивать многие из них, маловероятно. Возможно, он попытается сохранить лишь ключевые из них.

Среди программ, рекомендованных к закрытию,— проекты по документированию предполагаемых военных преступлений на Украине, реализуемые организациями Global Rights Compliance и Legal Action Worldwide. Также под угрозой оказался грант Госдепа на $18 млн для Генпрокуратуры Украины.

Другие проекты в списке касаются работы по привлечению к ответственности за преступления армии Мьянмы против рохинджа, а также за преследования при режиме Башара Асада в Сирии.

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