Путин обвинил Запад в грабеже золотовалютных резервов России

Президент Владимир Путин заявил, что заморозка золотовалютных резервов России странами Запада является грабежом.

«Все-таки у меня базовое образование юридическое. Я сказал: кража наших золотовалютных резервов. Но кража — это тайное похищение имущества. А это открыто, это грабеж»,— сказал глава государства на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске (цитата по сайту Кремля).

Общая сумма замороженных странами ЕС и G7 активов России составляет около €280 млрд. Это почти половина валютных резервов РФ. До сих пор в странах ЕС не нашли законных оснований для конфискации российских средств из-за опасений по поводу позиций евро как резервной валюты.