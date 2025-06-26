$102 млрд достигла сумма исков в арбитраже ICC в 2024 году

Международный коммерческий арбитраж при Международной торговой палате (International Chamber of Commerce, ICC) опубликовал официальную статистику за прошлый год. Всего ICC зарегистрировала 841 новое дело, из которых 831 регулировалось ее собственными арбитражными правилами. Государство или государственная организация выступали стороной в 19% новых дел. В целом к концу 2024 года офисы секретариата ICC администрировали 1789 разбирательств.

Значимым показателем 2024 года стал общий объем требований по искам. Средняя сумма спора по новым делам составила $130 млн, а по всем открытым делам на конец года — $211 млн. Суммарные требования по зарегистрированным в 2024 году делам достигли $102 млрд, а по всем незавершенным спорам — рекордных $354 млрд. География споров тоже расширилась: в новых делах участвуют стороны из 136 стран. В 19 случаях участником спора является российское лицо, причем в 12 делах оно выступает истцом и лишь в 7 спорах ответчиком.

В 73% случаев в прошлом году суд ICC утверждал арбитрами кандидатуры, предложенные сторонами или боковыми арбитрами, и лишь в 27% случаев назначал их самостоятельно. Среди них преобладали представители Великобритании (13%), США (8%), некоторых стран ЕС (от 3% до 7%), а также Бразилии (6%), Мексики (3%) и Австралии (2%). Женщин назначали арбитрами в 28,6% от всех дел, при этом сам суд ICC выбирал женщин-арбитров в 46% случаев. Единоличными арбитрами женщины выступали в 43% споров.

Чаще всего местом арбитража, где в 2024 году были вынесены решения суда ICC, становились Великобритания (96 дел), Франция (91 дело), Швейцария (83 дела), США (72) и ОАЭ (38 дел). Последние — впервые в пятерке лидеров. Лишь в одном деле местом арбитража выбрали Россию. В качестве применимого к спору права предпочитают английское (125 дел), право разных штатов США (69 дел) и Швейцарии (60 дел). Популярнее стало право ОАЭ (22 дела) и Катара (21 дело). В одном деле применялось российское право. Продолжительность рассмотрения дел, завершенных в 2024 году, в среднем составила 26 месяцев.

Диана Лисунова