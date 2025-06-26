Fusion Factor Fintech решил реорганизовать компанию «Киви»

Гонконгская компания Fusion Factor Fintech решила реорганизовать подконтрольное АО «Киви». Об этом в пресс-службе компании сообщили «Интерфаксу».

«Менеджмент Fusion Factor Fintech Limited — материнской холдинговой компании группы АО "Киви" — принял решение о проведении реорганизации АО "Киви", предусматривающей на первом этапе в том числе регистрацию новых юридических лиц»,— сказано в сообщении компании.

В компании уточнили, что реорганизация входит в план пересмотра стратегии развития. Также инициативы включают переход от монобанковской модели к мультибанковской и запуск сервисов с другими компаниями.

19 июня АО «Киви» решили реорганизовать в форме выделения из компании «дочки» «Квин Актив». О планах по ее развитию в компании не сообщали.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы в виде АО «Киви» компании Fusion Factor Fintech Limited. Ею владеет бывший главный исполнительный директор Qiwi Андрей Протопопов. Цена сделки составила 23,75 млрд руб. Спустя месяц ЦБ отозвал лицензию у Киви-банка.

Подробнее о последствиях отзыва лицензии у Киви-банка — в материале «Ъ» «У граждан подрезали Qiwi-кошельки».