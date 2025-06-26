Индекс доллара США третий раз с начала года обновил трехлетний минимум

Индекс доллара США на лондонской бирже ICE в третий раз за 2025 год обновил трехлетний минимум, опустившись ниже 97 пунктов. Это произошло впервые с 1 марта 2022 года, согласно данным Tradingview.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По состоянию на 11:41 мск индекс снизился на 0,73%, достигнув отметки 96,997 пункта. Однако к 14:44 мск он частично восстановился до 97,356 пункта, что на 0,36% ниже предыдущего значения.

Индекс доллара США отражает отношение американской валюты к корзине из шести иностранных валют, включая евро, иену, фунт стерлингов, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк. Чем выше индекс, тем крепче доллар относительно этих валют.