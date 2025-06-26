Уфимцу ужесточили приговор за кражу Range Rover

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор до четырех лет колонии общего режима уфимцу за кражу автомобиля Range Rover стоимостью 7,8 млн руб. Ранее Калининский райсуд Уфы вынес подсудимому условное наказание сроком на четыре года, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как было установлено в суде, в апреле 2023 года осужденный, занимавшийся подбором и поставкой автомобилей из-за границы, приобрел для клиента Range Rover. После доставки автомобиля по просьбе осужденного в специализированном центре сняли систему спутникового слежения и он уехал на автомобиле.

Ущерб потерпевшему был возмещен.

Венера Хисамова