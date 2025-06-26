В Забайкалье за июнь ликвидировано около 100 пожаров

В Забайкальском крае со 2 по 25 июня количество действующих лесных пожаров сократилось более чем в три раза. За это время было ликвидировано свыше 90 возгораний на площади около 1 млн га. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона со ссылкой на совещание. В нем участвовали вице-премьер Дмитрий Патрушев, глава МЧС Александр Куренков и глава Минприроды Александр Козлов.

«Губернатор Забайкалья Александр Осипов, сообщая о ситуации в регионе, отметил, что в крае складывается сложная климатическая обстановка на протяжении нескольких месяцев. С апреля по июнь в Забайкалье выпало минимальное количество осадков, а ветровая нагрузка с порывами ветра до 20 метров в секунду сохранялась большую часть дней в месяцах. Помимо этого, с февраля по июнь было установлено шесть температурных рекордов. В июне ветровая нагрузка снизилась, что позволило ликвидировать масштабные лесные пожары»,— отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

В частности, в ночь на 26 июня в кольцо взят крупный пожар вблизи поселка Атамановка Читинского округа, действующий более недели и угрожающий населенным пунктам и дачным кооперативам.

По данным МЧС России, на долю Забайкальского края приходится почти 80% площади действующих в России лесных пожаров. С начала пожароопасного сезона в регионе огнем пройдено почти 4 млн га. При этом Забайкалью правительством РФ было заблаговременно выделено 1,8 млрд руб. для наращивания сил и средств.

Влад Никифоров, Иркутск