Одержимые штампами

В прокат выходит фильм ужасов «Ритуал» Дэвида Миделла, основанный на реальной истории обряда экзорцизма, проведенного в штате Айова в 1928 году. Священника, изгоняющего бесов из молодой женщины, сыграл Аль Пачино. К сожалению, его имя в титрах давно уже не гарантия качества. Не обольщаться и на этот раз советует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даже Аль Пачино в роли священника, изгоняющего бесов, не добавил фильму ужаса

Фото: «Вольга» Даже Аль Пачино в роли священника, изгоняющего бесов, не добавил фильму ужаса

Фото: «Вольга»

Титры в начале и конце фильма несколько раз сообщают зрителям, что ритуал экзорцизма, проведенный в 1928 году над Эммой Шмидт (Эбигейл Ф. Коуэн),— самый задокументированный в ХХ веке. Это действительно так. Во время обряда священник Джозеф Штайгер (Дэн Стивенс) вел подробные записи, которые затем передал немецкому пастору Карлу Фогелю, и тот опубликовал их отдельной брошюрой в 1936 году. В том же году развернутый материал об этом ритуале вышел в журнале Time.

Однако информация о том, что обряд над несчастной Эммой Шмидт действительно был совершен, ничего не прибавляет к впечатлению от «Ритуала» — с тем же успехом фильм мог быть основан не на реальных событиях, а на чистом вымысле, подпитанном всеми картинами про экзорцизм, начиная, конечно, с классики этого поджанра — «Изгоняющего дьявола» (1973) Уильяма Фридкина. Однако авторы, очевидно, рассчитывали на то, что ссылка на факты добавит их произведению убедительности. С той же целью они используют давно вышедшую из моды дрожащую ручную камеру (оператор Адам Биддл), которая должна придавать визуальному языку фильма псевдодокументальный эффект. Получается, правда, скорее имитация дешевой телевизионной картинки.

Но, конечно, главный козырь в руках Дэвида Миделла — это Аль Пачино в роли монаха-капуцина Теофила Райзингера, призванного провести над Эммой обряд, после того как врачи отчаялись найти причину и лечение для ее бессонницы, вспышек ярости, физического истощения и еще целого списка пугающих симптомов. Пачино выдает здесь нехарактерно сдержанный для позднего отрезка его карьеры перформанс, без театральных жестов, криков и вращения глазами. Даже несмотря на невразумительный условно европейский акцент, которым он снабдил своего героя, это, пожалуй, единственный проблеск чего-то подлинного в фильме, который в остальном представляет собой набор самых затертых клише, не связанных хотя бы подобием сколько-нибудь внятной идеи.

Упирая на достоверность своего подхода, Миделл и его соавтор сценария Энрико Натале почему-то не воспользовались самыми поразительными деталями из истории Эммы Шмидт. Например, физически мучительный и жестокий ритуал над ней проводился в течение не примерно недели, как показано в фильме, а пяти изматывающих месяцев (по счастью, с перерывами). Также существует теория, что состояние женщины было на самом деле проявлением тяжелейшей психологической травмы из-за того, что в детстве ее подвергали сексуальному насилию родной отец и тетка. Казалось бы, вот зерно для настоящего конфликта и столкновения точек зрения скептиков и верующих.

Но нет, возможное насилие упоминается в картине всего один раз, вскользь, а первоначальные сомнения Штайгера и его призывы передать Эмму в руки врачей выглядят и звучат совершенно невразумительно. Зато авторы снабдили его собственной психологической травмой (он тяжело переживает самоубийство брата), а также робким намеком на не совсем приличествующий его сану интерес к симпатичной монашке (Эшли Грин), ведь какой же католический священник без запретных желаний. Однако ни один из этих моментов не получает развития, а просто добавляется к остальным сценарным штампам. Не помогает тут и игра Дэна Стивенса, который весь фильм выглядит растерянным, но не потому, что его герой переживает кризис веры, а потому, что актер, кажется, не понимает, что ему предлагается делать.

Как и ему, аудитории предлагается просто безоговорочно поверить, что страдалица Эмма была действительно одержима дьяволом, хотя в 2025 году сделать это все-таки довольно сложно. Тем более что все ее судороги, исторжение темных жидкостей, хрипы, стоны, левитация, а также внезапно гаснущий свет и падающая с грохотом мебель выглядят совершенно не страшно и не впечатляюще. Хоть авторы и изучили подлинные документы, обряд изгнания бесов скуки из зрителей им точно не удался.

Юлия Шагельман