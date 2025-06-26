В Приангарье вспыхнул верховой пожар в Байкало-Ленском заповеднике

В Байкало-Ленском заповеднике Иркутской области возник верховой пожар из-за сухой грозы и сильного ветра. Огнем повреждено более 90 га леса в труднодоступной местности, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

«Вся территория Байкало-Ленского государственного заповедника отнесена к авиазоне, поэтому тушением огня заняты профессиональные пожарные ФБУ "Авиалесоохрана"»,— говорится в сообщении.

Однако на данный момент в связи с погодными условиями не всегда удается привлечь авиацию с водосливными устройствами. По данным Иркутского УГМС, 26 и 27 июня на территории региона ожидаются дожди, грозы, местами крупный град. Усиление ветра до 20 м/с. Температура воздуха прогреется днем до +27 градусов.

Байкало-Ленский заповедник находится на северо-западном побережье озера Байкал, на территории Качугского и Ольхонского районов. Его площадь составляет 659,9 тыс. га. Заповедник был создан в декабре 1986 года.

Александра Стрелкова