Дело об аварии на заводе в Стерлитамаке направлено в суд

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении начальника смены ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод». Он обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также крупный ущерб (ч. 3 ст. 217 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в августе 2024 года из-за нарушений обвиняемым правил безопасности произошла разгерметизация трубопровода. В результате возгорания газовоздушной смеси двое сотрудников завода скончались в больнице от ожогов, здоровью еще одного был причинен тяжкий вред. Также расположенному рядом гаражному комплексу причинен материальный ущерб на общую сумму более 14 млн руб.

Обвиняемый не признал вину.

Майя Иванова