Дело об аварии на заводе в Стерлитамаке направлено в суд
Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении начальника смены ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод». Он обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также крупный ущерб (ч. 3 ст. 217 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По версии следствия, в августе 2024 года из-за нарушений обвиняемым правил безопасности произошла разгерметизация трубопровода. В результате возгорания газовоздушной смеси двое сотрудников завода скончались в больнице от ожогов, здоровью еще одного был причинен тяжкий вред. Также расположенному рядом гаражному комплексу причинен материальный ущерб на общую сумму более 14 млн руб.
Обвиняемый не признал вину.