Шесть жителей Башкирии получили сроки за незаконное пребывание иностранцев

Кировский райсуд Уфы вынес приговор шестерым жителям Башкирии за организацию незаконного пребывания иностранцев (ст. 322.1 УК РФ). Им назначили условные сроки от трех до пяти лет со штрафами от 50 до 100 тыс. руб., сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии.

Суд установил, что с 2021 по 2023 годы подсудимые оказывали миграционные услуги иностранным гражданам. С ними заключали фиктивные трудовые договоры, а в миграционное ведомство предоставляли ложную информацию, создавая видимость наличия у иностранцев законных причин для пребывания и работы в России.

Также установлено, что за деньги подсудимые регистрировали фиктивные браки. По подложным документам иностранцы получили разрешения на временное проживание в России без учета квоты.

Венера Хисамова