В Петербурге арестовали подозреваемую в пособничестве терроризму

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга до 17 августа арестовал уроженку Казахстана Ярославу Чумакову, подозреваемую в содействии подготовке теракта (ч. 3 ст. 205.1 УК). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Женщину задержали 19 июня, обвинение ей пока не предъявлено. Во время судебного заседания госпожа Чумакова просила назначить ей домашний арест, но суд отказал и отправил ее под стражу.

По версии следствия, Ярослава Чумакова помогала совершить теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего. Согласно данным ФСБ, она сотрудничала с украинскими спецслужбами и собирала сведения о российских военнослужащих и членах их семей.

В ходе допроса подозреваемая призналась, что под контролем куратора по имени Денис собирала информацию о расположении зданий, подъездных путях, наличии транспортных средств. Госпожа Чумакова передавала эти данные координаторам с Украины.