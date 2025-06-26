В Уфе на следующей неделе без воды останутся 16 домов и детсад

В Уфе на следующей неделе холодную воду отключат в 16 жилых домах и детском саде, сообщили в ГУП «Уфаводоканал».

30 июня с 11:00 до 23:00 без воды останутся жилые дома 58, 60 и 62 на Гвардейской улице. На следующий день воду отключат на Маяковского,16 (с полудня до полуночи).

Кроме того, без воды останутся жители Сипайлово: 2 июля — дома по адресам Набережная реки Уфы, 1/1, 1/2 и 11к2, Маршала Жукова, 2/9, Современников, 4, а также детсад №61 (ограничение продлится с 11:00 до 23:00), на следующий день — дома по адресам Академика Королева, 1, 3, 7 и 9 и Максима Рыльского, 3, 5, 7 (с 11:00 до 20:00).

Отключение воды связано, в частности, с заменой участка водопровода.

Венера Хисамова