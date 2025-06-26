Власти Приамурья кратно увеличили вознаграждение за информацию о пьяных за рулем

В Амурской области увеличено вознаграждение за сообщение о пьяных водителях, сообщил минтранс региона. Если ранее оно составляло 5–7 тыс. руб., то теперь информаторы получат до 20 тыс. руб. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Орлов.

Вознаграждение за сообщение о пьяных водителях в Приамурье выплачивают с июля 2024 года. Это новшество ввели после ДТП, которое произошло месяцем ранее на улице Василенко в Благовещенске. Тогда пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил девять пешеходов, пятеро из них, в том числе подростки, погибли.

«Чтобы исключить появление нетрезвых водителей на дорогах, мы увеличили суммы вознаграждения за сообщение о нарушителе. Мы призываем жителей региона не быть равнодушными! За каждым пьяным водителем — потенциальная угроза для всех участников движения. Ваше сообщение может стать тем самым решающим шагом, который остановит опасного водителя»,— сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Зеленин.

Помимо размера выплаты изменился период, в течение которого гражданин может обратиться за вознаграждением: с трех месяцев до полугода. Также право на эту выплату теперь имеют граждане в возрасте старше 14 лет (ранее обращения принимались только от совершеннолетних).

Анна Яшина, Благовещенск