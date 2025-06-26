Трамп призвал прекратить дело против Нетаньяху о коррупции

Президент США Дональд Трамп призвал прекратить судебный процесс о коррупции в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Президент назвал происходящее «охотой на ведьм». «Именно США спасли Израиль, и теперь именно США спасут Биби Нетаньяху»,— написал Дональд Трамп.

Он похвалил Биньямина Нетаньяху, назвав его «великим премьер-министром времен войны».«Мы с Биби только что вместе прошли через АД, сражаясь с очень жестким давним врагом Израиля, Ираном, и Биби не мог быть лучше, острее или сильнее в своей ЛЮБВИ к невероятной Святой земле»,— добавил господин Трамп.

С декабря 2016 года в Израиле начались уголовные расследования в отношении Биньямина Нетаньяху по обвинениям в коррупции и незаконном продвижении личных и правительственных интересов. В мае 2020 года по этим делам стартовал судебный процесс, который некоторые называли затянувшимся.