Счетная палата выявила проблемы с интернет-подключением для школ и избиркомов

Счетная палата (СП) выявила неэффективность бюджетных расходов на интернет для школ и избиркомов в 2024 году. Согласно опросу более 25 тыс. учебных учреждений, примерно половина (44,6%) пожаловались на недостаточную скорость передачи данных, а в некоторых школах (2,2%) интернет «невозможно полноценно использовать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, проверка показала, что не во всех образовательных организациях скорость интернета соответствует заявленной в госконтрактах, а подключение не учитывает реальное число компьютеров. Как заявляют аудиторы, при скорости 100 Мбит/с одновременное воспроизведение учебных видео без задержек возможно лишь для 40 компьютеров, тогда как 46,6% школ имеют больше техники.

Дополнительные сложности создает работа контентных фильтров, блокирующих учебные ресурсы. Также аудиторы отметили, что школам приходится доплачивать другим операторам за видеонаблюдение и видео-конференц-связь, так как эти услуги не включены в госконтракт. Усугубляют ситуацию устаревшая инфраструктура и нехватка IT-специалистов в учебных учреждениях.

В марте СП заявляла, что при подключении школ и избиркомов к интернету в 2022–2023 годах средства федерального бюджета расходовались неэффективно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Школьному интернету посчитали скорость».