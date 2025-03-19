Школьному интернету посчитали скорость

При подключении школ и избиркомов к интернету в 2022–2023 годах средства федерального бюджета расходовались эффективно, сочли в Счетной палате. Аудиторы отмечают, что услуги связи «Ростелекома» не отвечают потребностям образовательных организаций в резервном канале связи для проведения ЕГЭ, и указали на отсутствие внешнего IP-адреса организаций, что препятствует организации в школах видеонаблюдения. Однако эксперты говорят, что установленные сейчас скорости сети в учебных заведениях превышают среднюю скорость интернета в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В рамках контрольных мероприятий по подключению школ и избиркомов за 2022–2023 годы к интернету была выявлена «недостаточная эффективность расходования средств федерального бюджета». Об этом заявил аудитор Счетной палаты Данил Шилков на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи 19 марта. Так, по его словам, Минцифры «не проводит целенаправленную работу по определению потребностей образовательных организаций», что противоречит поручению президента РФ.

Также Данил Шилков отметил, что предоставляемые таким учреждениям «Ростелекомом» услуги «не позволяют обеспечить потребности образовательных организаций в резервном канале связи для проведения ЕГЭ», а отсутствие внешнего фиксированного IP-адреса создает препятствие для организации в школе видеонаблюдения, охраны и пожарной сигнализации. Также, по его словам, фильтр контента наряду с запрещенными ресурсами «блокирует необходимые в образовательном процессе сайты».

В пресс-службе Счетной палаты “Ъ” ответили, что в настоящее время ведомство заканчивает очередную проверку подключения школ к интернету за 2024 год. По итогам проверки будут подготовлены новые рекомендации.

«Расходы федерального бюджета на подключение школ и территориальных избиркомов к интернету в 2019–2025 годах составляют порядка 39 млрд руб. Этот объем может незначительно измениться по результатам приемки услуг Минцифры»,— добавили в ведомстве. В Минцифры и «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Помимо этого, в своем докладе 19 марта было отмечено, что семь рекомендаций Счетной палаты в сфере ГИС (государственных информационных систем), данные правительству в 2022 году, не выполнены, а срок реализации снова был перенесен до конца 2025 года.

Ранее “Ъ” писал, что Минцифры намерено пересмотреть критерии отнесения информационных систем к государственным, чтобы повысить эффективность и связность информатизации Белого дома. В 2022 году Счетная палата (СП) отмечала, что «технологическая и архитектурная разобщенность» препятствует цифровизации госуправления, и добивалась конкретики в ранжировании информсистем для выполнения обязательных для них норм — что означает, в частности, необходимость для создателей выполнять требования ФСБ и ФСТЭК к безопасности (см. “Ъ” от 03 мая).

Мероприятия по оценке потребностей школ проводились неоднократно, напоминает председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Он говорит, что в целом оценить обеспеченность школ интернетом трудно, поскольку это зависит от регионов.

«Если высокоскоростной интернет необходим для того, чтобы смотреть обучающие видео и другой мультимедийный контент, то эта проблема решается не расширением каналов, а размещением локального сервера, чтобы можно было скачать ролик один раз»,— добавляет он.

Для улучшения ситуации с интернетом в школах Минобразования и Минцифры могут провести совместный аудит, считает гендиректор компании Telecom Daily Денис Кусков. «Из него можно будет узнать, сколько в среднем используется компьютеров, сколько терабайт информации выкачивается, и, следовательно, на столько стоит увеличить скорость интернета». Однако он добавляет, что, по данным пользовательского приложения «Мегабитус» от Telecom Daily, средняя скорость интернета в России составляет 22,4 мбит/с, что значительно ниже уже установленных стандартов для школ.

Олег Козырицкий