Лула да Силва посоветовал Трампу меньше сидеть в интернете

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посоветовал президенту США Дональду Трампу проводить меньше времени в интернете и сосредоточиться на исполнении своих президентских обязанностей. Его слова приводит бразильский новостной портал G1.

«В этом неспокойном мире, где есть президент такой большой страны, как США, <...> он должен думать о том, что говорит, меньше сидеть в Интернете и больше заниматься исполнением обязанностей главы государства»,— сказал президент Бразилии отметив, что господину Трампу следует больше думать о свободной торговле и о мире.

Господин Лула да Силва добавил, что в Бразилии уже был президент, для которого интересы страны были наименее важны, а приоритетом являлось «удовлетворение мелких, иногда незаконных потребностей», не уточнив имени. По мнению бразильского портала G1, речь шла о Жаире Болсонару, которого действующий президент победил на выборах в 2022 году.