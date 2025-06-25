Трамп призвал уничтожить иноагента «Голос Америки»

Президент США Дональд Трамп назвал радиостанцию «Голос Америки» (объявлена в РФ иноагентом) катастрофическим проектом левых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Ни один республиканец не должен голосовать за его сохранение. Уничтожьте его»,— написал глава государства в соцсети Truth Social.

В марте Дональд Трамп подписал указ о масштабном сокращении сотрудников Агентства США по глобальным медиа, которое курирует «Голос Америки» (объявлена в РФ иноагентом). В апреле суд обязал администрацию восстановить на работе более 1 тыс. сотрудников радиостанции. Однако уже в мае это решение было отменено апелляционным судом.

Американская администрация уже уволила 600 сотрудников радиостанции. Associated Press пишет, что с марта потеряли работу в общей сложности 1,4 тыс. сотрудников радиостанции и Агентства по глобальным медиа, то есть 85% штата. В связи с этим вещание радиостанции практически прекращено.

Елизавета Шмакова