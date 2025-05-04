Иноагент «Голос Америки» не возвращается к работе

Федеральный апелляционный суд США заблокировал решение, которое обязывает администрацию президента США Дональда Трампа вернуть на работу более 1 тыс. сотрудников радиостанции «Голос Америки» (VOA, признан в РФ иноагентом). Об этом пишет Reuters.

22 апреля федеральный судья Ройс Ламберт постановил, что администрация должна восстановить сотрудников и подрядчиков на их должностях в новостной службе, возобновить радио-, телевизионное и интернет-вещание, а также восстановить выдачу некоторых грантов. Cудьи Неоми Рао и Грегори Катсас, которые были назначены Дональдом Трампом, пришли к выводу, что господин Ламберт превысил свои полномочия.

Накануне, 3 мая, The Washington Post опубликовал заметку о том, что радиокомпания собирается восстановить вещание на следующей неделе. После решения суда WP обновил публикацию: решение поставило под сомнение планы по возвращению сотрудников к работе. «Три шага вперед, один шаг назад»,— прокомментировал ситуацию главный национальный корреспондент «Голоса Америки» (признан в РФ иноагентом) Стив Герман.

Радио остановило работу после того, как господин Трамп подписал указ о массовом сокращении сотрудников в семи федеральных агентствах. В их числе — Агентство США по глобальным медиа, которое курирует «Голос Америки» (признан в РФ иноагентом).

Александр Рыльский