В иноагенте «Голос Америки» уволена треть сотрудников

Администрация президента Дональда Трампа уволила 600 сотрудников радиостанции «Голос Америки» (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, увольнения прошли в четверг, 15 мая, и коснулись в основном журналистов. В тот же день на продажу было выставлено федеральное здание, в котором располагаются штаб-квартира и редакция радиостанции.

По словам директора радиостанции Майкла Абрамовица, увольнения «необъяснимы». В свою очередь, в Агентстве США по глобальным медиа, в структуру которого входит радиостанция, заверили, что действуют в рамках своих полномочий. «Мы находимся в процессе корректировки размера агентства и сокращения федеральной бюрократии в соответствии с приоритетами администрации»,— заявила Кэри Лейк, старший советник агентства.

Президент Дональд Трамп в марте подписал указ о масштабном сокращении сотрудников агентства, после чего радиостанция практически прекратила работу. В апреле суд обязал администрацию восстановить на работе более 1 тыс. сотрудников радиостанции. Однако уже в мае это решение было отменено апелляционным судом.

Виктор Буй