Российские бренды одежды дорожают быстрее рынка

Средний чек на покупку одежды и обуви российских брендов за год вырос на 11%, до 3,1 тыс. руб., опередив общий рост fashion-рынка (7%), следует из данных сервиса «Долями». Локальные производители повышают цены, сохраняя лояльность покупателей несмотря на снижение спроса.

Число покупок одежды в январе—июне 2025 года сократилось на 3%, а посещаемость офлайн-магазинов — на 6%, но выручка выросла за счет увеличения среднего чека на 8%. Крупные сети объясняют подорожание коллекций инфляцией (9,4% годовых), хотя некоторые бренды, например Funday, смогли снизить цены за счет оптимизации производства.

После ухода западных марок в 2022 году доля российских брендов в fashion-продажах выросла с 6% до 13%, но в последний год стагнирует. Конкуренция обостряется: в 2024-м на рынок вышли 33 новых зарубежных бренда, в основном из Китая. Покупатели также активнее заказывают одежду ушедших марок через трансграничные сервисы — оборот этого сегмента в 2025 году может вырасти на 23%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Потребители примерили местное».