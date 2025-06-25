Супермаркеты «Пятерочка» останутся без кассиров

Из-за жесткого кадрового дефицита и растущей стоимости аренды торговых площадей продуктовые ритейлеры пытаются запустить новые форматы, позволяющие минимизировать затраты на поиск персонала и расходы на помещения. Так, входящая в X5 Group сеть «Пятерочка» открывает «фиджитал»-магазины, которые будут работать полностью без кассиров. Покупатель, зайдя в такой магазин, может оформить на специальной панели с использованием QR-кода заказ. Среднее время сборки составит семь минут. Такие эксперименты в свое время предпринимали «Глобус» и «Вкусвилл». Но запустить их полноценно ритейлерам не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

X5 Group 25 июня продемонстрировал первый «фиджитал»-магазин — это новый экспериментальный формат сети «Пятерочка». Средняя площадь таких магазинов — около 215 кв. м. От обычных торговых точек сети проект отличается и отсутствием классических касс и кассиров. Покупатели, заходя в «фиджитал»-магазин, оформляют заказ на специальном экране с использованием QR-кода или приложения карты лояльности X5 Group.

В среднем через семь минут заказ должен быть готов, пояснили в X5.

Кроме того, новый формат позволит использовать под магазины меньше торговых площадей, отдавая большую их часть под складскую инфраструктуру. В обычных «Пятерочках» около 70% площади приходится на торговый зал, 30% — на складскую площадь, в «фиджитал»-магазинах соотношение будет 30% на 70%, рассказал управляющий директор бизнес-единицы «Клиентский опыт Х5» Михаил Ярцев. По его словам, это позволит расширить зону кафе и сам ассортимент магазина примерно на 15%.

Такой проект поможет сети решить проблемы с кадровым дефицитом, крайне актуальным для продуктового ритейла, считает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Внутри магазина сотрудники собирают как продукты для курьерской доставки, так и выдают заказы сервиса 5post, рассказали в самой сети. Однако полностью отказаться от персонала в торговом зале не получится: он необходим для выкладки товаров на витринах и проверки возраста покупателя.

Скорее всего, для новых объектов не будут переформатироваться уже работающие магазины сети, а будут открываться с нуля, предполагает госпожа Сумишевская. В среднем, по ее оценке, для успешного запуска любого нового формата ритейлерам требуется от трех месяцев до полугода.

Продуктовые розничные сети не в первый раз пытаются развивать проекты без продавцов.

Так, в 2022 году «Вкусвилл» запускал круглосуточные магазины, куда покупатель попадал по QR-коду и самостоятельно оплачивал товары на кассе самообслуживания. Сейчас некоторые объекты также работают по такой схеме, но лишь в ночное время.

В 2016 году сеть гипермаркетов «Глобус» тестировала формат системы сканирования товаров Scan & Go, где покупатель мог сканировать и упаковывать товары самостоятельно в торговом зале, без помощи кассиров. Так покупатель мог существенно экономить свое время, минуя выкладку товара на кассовую ленту и ожидание в очереди. Но многие проекты так и не дошли до полной реализации, констатирует Ольга Сумишевская.

Однако в «фиджитал»-магазинах «Пятерочка» в будущем может быть введена и полностью автономная система покупки, заявил Михаил Ярцев. В таком случае, полагает госпожа Сумишевская, после сканирования карты лояльности оплата покупки может списываться напрямую с привязанного счета в приложении, минуя кассы самообслуживания.

Алина Мигачёва