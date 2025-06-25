В Кирове переименуют улицы Карла Либкнехта, Розы Люксембург и Горбачева

Кировский областной суд отказался удовлетворить иск местных коммунистов, добивавшихся отмены решения городской думы о переименовании улиц в Кирове.

Напомним, 19 декабря 2024 года Кировская городская дума большинством голосов постановила переименовать семь улиц. Часть из них получит исторические дореволюционные названия: улица Володарского станет Никитской, улица Урицкого — Успенской, улица Розы Люксембург — Морозовской, улица Дерендяева — Всесвятской, улица Карла Маркса — Владимирской. Улице Карла Либкнехта, где стоит здание регионального правительства, решили дать название Защитников Отечества, улицу Горбачева переименуют в честь писателя, местного уроженца Альберта Лиханова.

Инициатором переименования выступил глава региона Александр Соколов; он и проголосовавшие за депутаты ссылались на результаты опроса жителей. Предполагалось, что новые названия вступят в силу 1 июля 2025 года. Однако депутаты Кировской городской думы Анастасия Воробьева и Михаил Кремлев (оба — КПРФ) подали иск об отмене решения. Ответчиками были указаны администрация города Кирова, Кировская городская дума и прокуратура Кирова.

По мнению коммунистов, результаты опроса нуждаются в проверке. На заседании суда они указали, что подписные листы не содержали ни адресов, ни контактов граждан. Также они напомнили, что в Кирове уже существует Владимирская улица в микрорайоне Садаковский. Наконец, депутаты Михаил Кремлев и Анастасия Воробьева сослались на региональное положение о переименовании улиц. В нем говорится, что подобные изменения должен рассматривать и утверждать городской совет по топонимике. По словам депутатов, этого не произошло.

Однако представители администрации и городской думы заявили суду, что совет все-таки собирался и согласился с необходимостью переименования. А результаты опроса «носят рекомендательный характер». В итоге суд отказал депутатам-коммунистам в иске. Параллельно в ходе пленарного заседания гордумы депутаты большинством голосов согласовали замену табличек в рамках переименования улиц — это обойдется городскому бюджету в 4 млн руб.

Ирина Александрова, Киров