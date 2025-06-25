Ушаков: Путин не планирует встреч в Минске, но возможны контакты «на ногах»

Президент России Владимир Путин не планирует отдельных двусторонних встреч на саммите ЕАЭС в Минске, однако возможны неформальные беседы с лидерами нескольких стран. Об этом заявил его помощник Юрий Ушаков.

«Когда люди собираются, всегда могут отойти в сторонку, провести отдельные беседы, как говорится, на ногах. Уверен, что это произойдет в Минске и в этот раз»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по ТАСС).

Он рассказал, что господин Путин подробно поговорит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также, по словам Юрия Ушакова, возможна беседа с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Саммит ЕАЭС в Минске состоится 27 июня. Ожидается, что участники союза обсудят «самые чувствительные вопросы взаимоотношений» стран-членов. В состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Екатерина Отрашкевич