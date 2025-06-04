Рубль без палочки

В ходе пилотного проекта 15 банков постепенно увеличивают объемы операций с цифровыми рублями. Однако участники пилота отмечают, что пока не очевидна экономическая выгода для бизнеса от внедрения новой формы российской валюты, а потенциальные потери банков могут доходить до 10% от прибыли. Эксперты считают, что пока внедрение цифрового рубля стоит ограничить бюджетной сферой. К настоящему моменту на банковских счетах находится 1,3 млн рублей в цифровой форме, причем 722 тыс. из них приходится на Газпромбанк и ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно оценке “Ъ” на основе открытой отчетности банков, на 1 мая 2025 года остатки по счетам цифрового рубля немногим превысили 1,3 млн руб. Это лишь немногим больше, что было на этих счетах в начале года — на 1 февраля объем составил 951 тыс. руб. Данные по этим счетам раскрыли 14 кредитных организаций, причем больше всего средств цифровых рублей было в Газпромбанке (502 тыс. руб.) и ВТБ (220 тыс. руб.). У других крупных кредитных организаций — Альфа-банка, Сбербанка, банка «Дом.РФ», Россельхозбанка и Т-Банка — объемы на счетах составляли около 100 тыс. руб. Согласно данным ЦБ, в настоящее время операции с цифровым рублем проводят 15 банков. Однако входящий в этот список ПСБ не раскрывает подробную ежемесячную отчетность.

Участники рынка обращают внимание, что данные в отчетности отражают только остатки на счетах и не дают представления о движении средств по ним.

Как рассказал зампред правления банка «Дом.РФ» Николай Козак, в рамках пилота в кредитной организации оборот по операциям с цифровым рублем в мае вырос в 6,5 раза по сравнению с апрелем. Самой популярной операцией, по его словам, остается перевод цифровых рублей по номеру телефона, а по объему средств выигрывают операции оплаты цифровыми рублями.

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По оценке Ингосстрах-банка, цифровой рубль может занять «долю рынка внутренних платежей, снизив объем операций с картами и, соответственно, около 8–10% чистой прибыли кредитных организаций». Причем он позволит для малых и средних банков повысить конкуренцию в сфере платежных и эквайринговых сервисов, где обычно доминируют крупные банки. «Использование смарт-контрактов цифрового рубля в автоматизации различных банковских операций также должно привести к снижению их себестоимости и компенсировать оттоки прибыли по другим направлениям»,— считают в Ингосстрах-банке.

Вместе с тем эксперты отмечают, что в мире в целом наблюдается снижение интереса к цифровой валюте центральных банков (ЦВЦБ). МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков напоминает, что в 2020 году 25–30% центральных банков заявляли, что в течение трех-пяти лет выпустят свою цифровую валюту. «Пять лет прошло, а кроме Нигерии ни одна крупная страна свою цифровую валюту так и не запустила в промышленном масштабе»,— отмечает он.

Это связано с тем, что в 2015–2019 годах были серьезное опасения, что криптовалюты станут вытеснять в расчетах обычные валюты, и центробанки искали альтернативу, которая по функционалу была бы близка, например, к биткойну, но подконтрольна властям. «Со временем эти страхи поутихли, популярность криптовалюты растет совсем не такими темпами, как прогнозировали аналитики центробанков, плюс появилось понимание, что ЦВЦБ это новый вид валюты, который может нести новые, еще не исследованные риски»,— говорит Алексей Войлуков.

По мнению экспертов, в случае с цифровым рублем нет возможности отказаться от его внедрения, поскольку на этот проект уже потрачены очень существенные средства и в обществе сложились ожидания, связанные с удешевлением платежей и переводов благодаря новой форме валюты. Однако, как отмечает Алексей Войлуков, при заметном перетоке средств на счета в цифровых рублях, которые хранятся в ЦБ, у банков «снизится ресурсная база и им придется больше зарабатывать», фактически подняв стоимость обслуживания клиентов. Кроме того, по словам Николая Козака, среди вызовов можно назвать «достаточно сложную техническую реализацию и сложность оценки масштабируемости системы, а также остается вопрос монетизации проекта для бизнеса».

В нынешних условиях, считают эксперты, имеет смысл сосредоточиться на внедрении цифрового рубля в бюджетной сфере, в том числе для усиления контроля за платежами.

По мнению главы Ассоциации участников рынка электронных денег Виктора Достова, если расчеты между бюджетными организациями будут налажены, то и компании, работающие с ними, «увидят для себя экономический смысл в том, чтобы начать оперировать цифровыми рублями». При этом целесообразность массовых расчетов цифровыми рублями между физлицами или выплаты зарплаты бюджетникам в ближайшие время вызывает недоверие. «Для этого нужны очень большие мощности, и неизвестно, выдержит ли такое количество и объем расчетов инфраструктура ЦБ»,— указывает Виктор Достов. По его мнению, для этого может понадобиться аппаратная и программная доработка с интенсивным тестированием.

Максим Буйлов