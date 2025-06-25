Депутаты ЗакСа Петербурга вернутся к законодательной работе 17 сентября

Заключительное в парламентском году заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга прошло 25 июня. Депутаты вернутся к законодательной деятельности 17 сентября, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ходе пленарного заседания парламентарии приняли решение, что их «каникулы» продлятся до 11 сентября. Ввиду того, что эта дата приходится на субботу, а Заксобрание заседает по средам, депутаты соберутся 17 сентября.

Спикер городского парламента Александр Бельский по завершению заседания поблагодарил членов ЗакСа за совместную работу. На время перерыва им предстоит подготовиться к нулевым чтениям бюджета на ближайшие три года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский парламент принял закон о расширении территорий зеленых насаждений на 300 га.

Татьяна Титаева