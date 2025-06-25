В Иркутске осудят бизнесмена за мошенничество с получением субсидии на топливо

Кировский райсуд Иркутска рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Ленинградской области, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с бюджетными средствами. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в 2018–2019 годах фигурант дела был руководителем теплоснабжающей организации, оказывающей услуги на территории Усть-Удинского района Приангарья. Правоохранители установили, что мошенник предоставил в министерство жилищной политики и энергетики региона и службу по тарифам ложную документацию.

В отчете он указал, что якобы понес затраты в размере более 22 млн руб. на приобретение угля для прохождения отопительного сезона. При этом три тонны топлива организация получила безвозмездно из аварийно-технического запаса региона. Таким образом, на основании фиктивных сведений компания получила субсидию, а потребителям энергии по муниципальным контрактам, в числе которых школы, детский сад, больница, библиотека, дом детского творчества, был установлен завышенный тариф.

По данным следствия, ущерб областному бюджету составил более 9,5 млн руб.

Александра Стрелкова