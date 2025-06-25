Расследование показало, какие нарушения привели к инциденту с Boeing 737 Max 9

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) завершил расследование инцидента с самолетом Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines, случившегося в январе прошлого года. Тогда у самолета, выполнявшего рейс из Портленда (штат Орегон) в Канаду, во время полета отвалилась заглушка люка аварийного выхода, что привело к разгерметизации салона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NTSB / Reuters Фото: NTSB / Reuters

NTSB пришел к выводу, что в случившемся виновата корпорация Boeing и поставщик комплектующих Spirit Aerosystems. Федеральные следователи заявили, что авиапроизводитель не обеспечил надлежащего обучения персонала, а также должного контроля за производственными операциями. Часть вина за случившееся возложена на Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

«Недостатки в обеспечении безопасности полетов, которые привели к этой аварии, должны были быть очевидны для Boeing и FAA,— заявила председатель NTSB Дженнифер Хоменди.— У меня много вопросов о том, что делало FAA все это время. FAA является последним защитным барьером, когда речь заходит об обеспечении авиационной безопасности».

Предварительные итоги расследования NTSB были опубликованы еще в феврале 2024 года. Тогда регулятор сообщил, что заглушка люка аварийного выхода на Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines вообще не была закреплена. Полный текст доклада по итогам расследования будет опубликован позднее.

Кирилл Сарханянц