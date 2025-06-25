Улан-Удэ затянуло дымом забайкальских лесных пожаров

В столице Бурятии Улан-Удэ наблюдается задымление. Как сообщает Агентство лесного хозяйства республики, это связано с лесными пожарами на территории соседнего Забайкальского края и в Еравнинском районе Бурятии. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Забайкалье 25 июня действует 20 пожаров на площади 228,8 тыс. га, в Бурятии — 30 пожаров на площади 45 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Агентство лесного хозяйства Бурятии Фото: Агентство лесного хозяйства Бурятии

По информации властей, в самой Бурятии лесопожарная обстановка находится «под контролем специалистов, а угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет». Однако в республике установилась очень жаркая погода. Воздух днем прогревается до 35 градусов и выше.

Руководитель республиканского филиала ФБГУ «Россельхозцентр» Намжил Мардваев наглядно продемонстрировал уровень температуры, пожарив яичницу на сковороде прямо на горячей земле в поле. Видеоролик он выложил на своей странице в социальных сетях. По его словам, в момент эксперимента температура воздуха составляла 37 градусов, а поверхность почвы была прогрета до 71 градуса.

Влад Никифоров, Иркутск