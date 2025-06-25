ФСБ: задержанные шпионы Молдавии развивали контакты с политическими активистами

Два агента молдавской разведки, задержанные в Москве, пытались устанавливать и развивать контакты с представителями российских общественных объединений. Об этом заявил оперативный сотрудник ФСБ на видео, распространенном пресс-службой ведомства. В числе контактных лиц, по версии спецслужбы, были активисты политических движений и общественных организаций. О каких организация речь, в ФСБ не уточнили.

Оперативный сотрудник ФСБ заявил, что один из руководителей молдавской разведки Александр Сырбу лично вербовал агентов для деятельности против России. Он же якобы предоставил им документы и обучал «методам работы», в том числе сбору информации и наружному наблюдению.

«Обвиняемые по заданию кураторов посредством интернет-мессенджеров устанавливали и развивали контакты с активистами... представляющими интерес для молдавской разведки»,— сказал сотрудник ФСБ.

О задержании двух иностранцев ФСБ сообщила сегодня. По ее данным, мужчины «по документам прикрытия» приехали в столицу РФ «с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова». Они дали признательные показания, суд отправил их под арест.