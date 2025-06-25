Кадровый резерв в Сибири за год сократился на 12%

По итогам 2024 года кадровый резерв в Сибирском федеральном округе составил 676,8 тыс. человек — это на 95,2 тыс., или на 12% меньше по сравнению с 2023 годом, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой группы Finexpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В состав кадрового резерва входят как официально зарегистрированные безработные, так и граждане, которые хотели бы найти работу, но по личным обстоятельствам пока не готовы к ней приступить.

Наибольшее количество незанятых трудовых ресурсов из регионов Сибири сосредоточено в Иркутской области. Здесь насчитывается 124,5 тыс. нетрудоустроенных, но желающих работать граждан, это 2,6% от общего их числа по стране. Следом идут Новосибирская область (116,2 тыс. человек, или 2,4%), Кемеровская область (104,8 тыс. человек, или 2,2%) и Алтайский край (102,3 тыс. человек, или 2%).

Заметное сокращение кадрового резерва в прошлом году отмечено в Республике Тыва (-64,8%), Томской области (-29,7%), Республике Хакасия (-23,4%), Красноярском крае (-17%) и Кемеровской области (-16,9%). Снижение в Новосибирской области составило 4,3%.

На одну открытую вакансию в 2024 году в Сибири приходились три человека из кадрового резерва. В среднем по России этот показатель составляет два претендента. Максимальное число потенциальных работников на одно вакантное место наблюдалось в Республиках Алтай и Хакасия — восемь и семь человек на одну вакансию соответственно. В Томской области этот показатель составляет — четыре человека, в Новосибирской области — три.

Лолита Белова