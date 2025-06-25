На Кубани с ЕГЭ за нарушение правил удалили 16 человек

В Краснодарском крае за период проведения ЕГЭ 2025 года по состоянию на 20 июня с экзаменов были удалены 16 участников за нарушение установленного порядка. В 15 случаях причиной послужило использование справочных материалов, в одном — наличие мобильного телефона, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе краевого министерства образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Среди нарушителей — двое выпускников прошлых лет, двое студентов учреждений среднего профессионального образования и 12 учеников школ нынешнего года.

На 20 июня в регионе зафиксирован 221 результат в 100 баллов. Максимальные оценки получили 217 выпускников, четверо из которых набрали по 100 баллов сразу по двум предметам, таким образом в крае сейчас насчитывается четыре «двухсотбалльника».

В целом по стране, как сообщал ТАСС, по состоянию на 18 июня с ЕГЭ удалили более 600 человек. Из них 189 – за использование телефонов. В частности, за справочные материалы (шпаргалки) удалили 354 человек, по иным причинам – 65 человек.

В 2024 году за весь основной период ЕГЭ, включая резервные дни, было удалено 880 человек, из них за использование средств связи – 278, за шпаргалки – 381, по иным причинам – 221.

Вячеслав Рыжков