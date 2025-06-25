Депутаты предложили запретить алкомаркеты в жилых домах и у социальных объектов

Депутаты Госдумы внесли законопроект, вводящий понятие «алкомаркет» — торговая точка с долей выручки от алкоголя свыше 50% за квартал. Таким магазинам запретят размещаться в жилых домах и ближе 100 м от жилых зданий, детсадов, школ, вузов, больниц и спортобъектов.

В пояснительной записке авторы утверждают, что меры «резко снизят» потребление алкоголя и дадут предпосылки к «системному оздоровлению граждан». Они ссылаются на опыт Вологодской области, где с 1 марта 2025 года аналогичные ограничения снизили смертность от алкоголя на 29% (без уточнения периода сравнения).

В случае принятия закона большинству алкомаркетов потребуется расширить ассортимент, чтобы перейти в категорию обычного ритейла, сообщил «Ведомостям» соавтор законопроекта, замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

2025 год начался с антиалкогольных кампаний в ряде регионов России: власти существенно сужают временные рамки продажи алкоголя либо запрещают его реализацию в заведениях общепита, расположенных в жилых домах. Цель — снижение потребления спиртного и обеспечение покоя жителей. Однако аналитики предупреждают о рисках: запрет может спровоцировать рост нелегального рынка и «алкогольного туризма» в соседние регионы.

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