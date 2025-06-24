Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России по количеству дуэтов
Петербургская певица Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России по количеству дуэтов. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Всего 56-летняя исполнительница записала 114 совместных треков.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
В сообщении Книги рекордов России подчеркивается, что карьера госпожи Булановой насчитывает не одно десятилетие, а ее пронзительный и искренний голос завоевал сердца миллионов слушателей.
«Помимо сольного творчества, Буланова оставила яркий след в истории музыки благодаря своим многочисленным дуэтам. 114 песен, записанных в сотрудничестве с другими исполнителями — это новый рекорд России», — говорится в сообщении.
Заслуженная артистка России записала совместные треки с такими звездами отечественной эстрады как Михаил Боярский, Лев Лещенко, Кай Метов и Ольга Бузова.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что эстрадный исполнитель Стас Михайлов в преддверии своих больших сольных концертов в Петербурге выстрелил из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.