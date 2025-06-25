Госдума приняла закон об аннулировании водительских удостоверений

Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который дает ГИБДД возможность признать недействительными водительские удостоверения. Новые полномочия полиции связаны с медкомиссией, которую водители обязаны проходить раз в десять лет при замене удостоверений. Как поясняет МВД РФ, за это время автомобилист может получить заболевание, с которым нельзя больше садиться за руль (их перечень утвержден распоряжением правительства РФ №892). Теперь в законе закреплен механизм аннулирования прав в такой ситуации. Если при диспансеризации или визите в поликлинику у человека выявят противопоказания к вождению, его отправят на внеочередное обследование. При подтверждении диагноза эту информацию занесут в базу Минздрава и передадут сведения в ГИБДД, где признают водительские права недействительными. Неявка на внеочередное обследование повлечет за собой аннулирование удостоверения. Если гражданин все же сядет за руль, ему грозит ст. 12.7 КоАП РФ за езду без прав: штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб. и отправка машины на спецстоянку.

Принятый законопроект также регламентирует перевод водительских медсправок в электронный вид. Для этого профильные медкомиссии должны подключиться к единой базе Минздрава РФ и передавать ей данные. Через эту базу сотрудники ГИБДД смогут проверить, может ли водитель управлять транспортным средством. Авторы инициативы заверяют, что полицейские не получат подробных данных о болезнях и диагнозах. Зато граждане более не будут обязаны предъявлять медсправку при оформлении водительских прав.

Соответствующие поправки к ФЗ «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных» были разработаны в соответствии с президентским поручением еще в 2022 году и тогда же приняты Госдумой в первом чтении. В мае 2025 года законопроект изменили ко второму чтению. На внеочередное медосвидетельствование гражданину дадут три месяца, в течение которых он сможет легально водить автомобиль. Кроме того, аннулированное водительское удостоверение можно будет вернуть после лечения, но для этого придется вновь пройти медкомиссию (см. “Ъ” от 13 мая). Поправки вступят в силу 1 марта 2027 года.

Александр Воронов